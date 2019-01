Actualidade

A Associação Académica de Coimbra (AAC) e a Fundação Inatel vão organizar um conjunto de iniciativas para assinalar os 50 anos da crise académica de 1969, foi hoje anunciado.

"Vamos cooperar em conjunto para respondermos ao desafio de executar um programa impactante e marcante em Coimbra e a nível nacional", salientou à agência Lusa Bruno Paixão, diretor da Fundação Inatel em Coimbra.

As iniciativas vão realizar-se em Coimbra e Lisboa e, apesar de ainda não estarem totalmente definidas, vão incluir uma exposição de cartazes e fotos que "possam narrar os acontecimentos", uma recriação dos episódios registados e um jogo de futebol com as tarjas exibidas no período crítico.