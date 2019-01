Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, criticou hoje a proposta de Lei do Governo da nova Lei de Bases da Saúde por ser "muito ambígua", "absolutamente insuficiente" e não traduzir a "clareza das declarações da ministra da saúde".

Catarina Martins reuniu-se hoje, em Lisboa, com médicos, enfermeiros e profissionais do setor da saúde, um encontro que aconteceu a dois dias da discussão, no parlamento, das propostas de partidos e Governo para uma nova Lei de Bases da Saúde, projeto de lei que no caso do BE já está na comissão de especialidade e por isso não será debatido.

"Sentimos uma enorme ambiguidade e a ambiguidade nestas coisas é perigosa. Registamos que a Lei de Bases que o Governo entregou não tem a clareza das declarações da ministra da Saúde que diz que quer proteger o Serviço Nacional de Saúde (SNS) do negócio privado", acusa Catarina Martins.