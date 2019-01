Actualidade

Centenas de cidadãos do município angolano de Viana, em Luanda, manifestaram-se hoje em frente à administração municipal, em protesto pelas "péssimas condições de habitabilidade", uma vez que vivem há dez anos em tendas, na localidade do Zango 1.

"Queremos as nossas casas", "Chega de sofrimento" eram alguns dizeres estampados nos cartazes dos manifestantes, que, em 2009, viram demolidas as suas residências na Ilha de Luanda, e foram transferidos para o Zango 1 com "promessas de melhores comodidades".

Em declarações aos jornalistas, Maria Cassinda, uma das manifestantes, manifestou o seu descontentamento face às promessas não cumpridas das autoridades da capital angolana, afirmando que vivem em "condições deploráveis".