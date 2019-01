Moçambique/Dívidas ocultas

O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, disse hoje que as revelações da investigação norte-americana às dívidas do Estado "trazem novos elementos para o diálogo com os credores".

O governante falava em Maputo, durante um encontro com editores de órgãos de comunicação, naquela que foi a primeira posição do executivo desde a detenção do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, a 29 de dezembro, na África do Sul.

Rosário disse que esperava "soluções no interesse dos moçambicanos", no âmbito daquele que é conhecido como o caso das "dívidas ocultas", no valor de dois mil milhões de dólares a favor de três empresas do Estado de pescas e segurança marítima.