Actualidade

O investimento imobiliário em Portugal cresceu 54% no ano passado, face a 2017, para 3,5 mil milhões de euros, refletindo o "dinamismo" do mercado, de acordo com um comunicado da CBRE.

Assim, de acordo com a consultora, "este crescimento reflete o dinamismo do mercado nacional, impulsionado tanto pela entrada tardia de Portugal no ciclo de investimento pós-crise económico-financeira global, como pelas transações de portefólios de escritórios, centros comerciais e o portefólio imobiliário da seguradora Fidelidade, maioritariamente residencial, composto por 277 ativos".

Para este ano, a CBRE prevê que continue a existir "uma elevada liquidez" a nível global, ainda que o investimento possa descer.