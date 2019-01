Moçambique/Dívidas

A defesa de um dos suspeito no caso das dívidas ocultas de Moçambique afirmou hoje que o país não falhou no pagamento de dívidas devido a um esquema de corrupção alegadamente criado pelo seu cliente, mas por condições macroeconómicas.

Os advogados de defesa de Jean Boustani, o único acusado do caso imposto pela justiça norte-americana que se encontra nos Estados Unidos da América, escreveram numa carta ao juiz, a que a Lusa teve hoje acesso, onde se pode ler que "Moçambique não falhou o pagamento da sua dívida devido a pagamentos impróprios ou algo que Jean Boustani tenha feito. Moçambique entrou em 'default' devido a condições macroeconómicas que afetaram toda a região".

Em causa no processo está uma dívida acumulada de 2.200 milhões de dólares (1.920 milhões de euros) do Estado de Moçambique, em empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados com a autorização do antigo ministro das Finanças Manuel Chang e outros funcionários do governo, à margem das contas.