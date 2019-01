Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) admitiu hoje que teve de disparar projéteis de borracha "para o ar", na sequência do apedrejamento de agentes na Avenida da Liberdade, em Lisboa, por moradores de um bairro social do Seixal.

Segundo Tiago Garcia, porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, foram efetuadas "quatro detenções", devido a confrontos na Avenida da Liberdade, envolvendo moradores do bairro da Jamaica.

As autoridades tentaram conduzir o grupo de manifestantes "para a berma, mas foram recebidos com pedras e petardos", o que "motivou uma intervenção mais musculada", explicou a mesma fonte do Cometlis.