Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se hoje preocupado com o aumento da mortalidade infantil, defendendo que é preciso apurar as causas para que "não se volte a repetir no futuro".

"Supondo que esses números correspondem à realidade, isso preocupa-me. Porque uma das bandeiras da democracia de Abril era uma mudança revolucionária no domínio da mortalidade infantil, uma redução drástica", considerou.

O chefe de Estado que esteve hoje no Porto a convite do presidente da Câmara, o independente Rui Moreira, para assistir à apresentação do projeto de reconversão do Matadouro Industrial de Campanhã, rejeitou fazer uma leitura dos números, mas sublinhou que "gostava" de perceber, junto dos especialistas, se estes números correspondem à realidade e porque é que isto aconteceu.