Actualidade

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiram, entre janeiro e novembro passados, 134,981 mil milhões de dólares (cerca de 119 mil milhões de euros), anunciaram as autoridades chinesas.

De acordo com as estatísticas dos serviços da Alfândega chineses, publicadas na segunda-feira, este valor representou um aumento de 25,3% em relação a igual período do ano anterior.

Entre janeiro e novembro de 2018, as importações da China de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste cifraram-se em 96,670 mil milhões de dólares, o que representa uma subida homóloga de 29,3%, segundo os mesmos dados publicados no site do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa.