Venezuela

Vários protestos contra o regime venezuelano decorreram na noite de segunda-feira em vários bairros de Caracas, onde os manifestantes bloquearam ruas e utilizaram tampas de tachos para se fazerem ouvir.

Na rede social Twitter, vários utilizadores divulgaram imagens de ruas em várias zonas de Caracas bloqueadas e com fogueiras a arder, num protesto contra a repressão das autoridades aos opositores do regime e contra o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

No centro de Caracas, a escassos minutos do palácio presidencial de Miraflores, residentes de Los Mecedores de La Pastora protestaram durante várias horas, obrigando as autoridades a reforçar a presença da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar).