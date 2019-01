Actualidade

Os lucros das empresas estatais da China, que dominam os setores chave da economia do país, aumentaram 10,1%, em 2018, para 1,53 bilião de yuans (198.013 milhões de euros), informou hoje a agência oficial Xinhua.

As receitas brutas subiram 12,9%, em 2018, para 3,39 biliões de yuans (438.716 milhões de euros), menos 10,6 pontos percentuais do que no ano anterior. Citado pela Xinhua, o ministério chinês das Finanças culpou a desaceleração económica pelos resultados.

A faturação total avançou 10%, para 58,75 biliões de yuans (7,6 biliões de euros), enquanto o índice de endividamento, um dos principais problemas do setor estatal chinês, caiu 0,2%, para 64,7%.