Actualidade

Macau registou no ano passado 3.716 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, mais 20,45% do que em relação a 2017, anunciaram as autoridades.

O aumento "deveu-se principalmente ao aumento significativo do número" de transações "reportadas por instituições financeiras, companhias de seguros e outras instituições", acrescentou o Gabinete de Informação Financeira (GIF) em comunicado.

A maioria das denúncias provém do setor do jogo (56.16%) e financeiro (30.19%).