Actualidade

As autoridades afegãs subiram hoje para 45 o número de mortos do ataque do grupo extremista islâmico Talibã a uma base militar e centro de treinos no leste do Afeganistão na segunda-feira, a maioria militares.

O balanço anterior apontava para 12 vítimas mortais.

Um membro do conselho da província de Maidan Wardak, Khawanin Sultani, disse hoje à agência de notícias Associated Press que há ainda a registar mais de 70 feridos.