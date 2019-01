Actualidade

Um despiste de uma carrinha na A1, entre os nós de Leiria e Pombal, causou hoje seis feridos, quatro das quais ainda estavam cerca das 09:00 encarcerados, disse à Lusa uma fonte do INEM.

A mesma fonte adiantou que as vítimas seguiam numa carrinha, tendo-se despistado para uma pequena ribanceira. Das seis vítimas, duas já foram retiradas da viatura, encontrando-se as outras quatro ainda no interior do veículo.

A fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou que as vítimas "estavam conscientes".