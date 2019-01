Taça da Liga

O árbitro Carlos Xistra foi nomeado para arbitrar hoje o clássico entre FC Porto e Benfica, da meia-final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Xistra, de 45 anos e internacional entre 2008 e 2018, vai arbitrar pela 11.º vez um jogo entre 'grandes' e pela terceira vez um embate entre FC Porto e Benfica, contando com o apoio de Fábio Veríssimo no videoárbitro (VAR).

O árbitro da associação de Castelo Branco esteve no empate 1-1 entre 'águias' e 'dragões', no Estádio da Luz, em Lisboa, da I Liga de 2016/17, depois de ter estado em dois triunfos do FC Porto, por 3-1 na Taça de Portugal de 2010/11, e por 1-0 na Supertaça Cândido Oliveira de 2003/04.