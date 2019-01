Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) abriu o procedimento de classificação de 85 obras do artista catalão Joan Miró na posse do Estado, segundo anúncio publicado em Diário da República.

O anúncio data de 17 de janeiro e está assinado pelo subdiretor-geral do Património Cultural João Carlos dos Santos.

O documento realça que, estando em vias de classificação, as obras de Miró encontram-se sujeitas à legislação aplicável, em particular a interdição de saída do país e a preservação das mesmas.