A cadeia de supermercados portuguesa Sonae MC, dona do Continente e do Meu Super, contraiu um empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI) de 55 milhões de euros para tornar as lojas mais ecológicas até 2022, foi hoje anunciado.

Em causa está um investimento total de 110 milhões de euros (metade do qual suportado por verbas do BEI, no âmbito do Plano Juncker) que a empresa de retalho vai contrair para tornar as suas lojas "mais eficientes em termos energéticos, promovendo também a utilização de energias renováveis", refere um comunicado hoje divulgado.

"O empréstimo do BEI contribuirá para a renovação dos sistemas técnicos das lojas, com equipamentos mais eficientes em termos energéticos, bem como novas tecnologias de produção de eletricidade e gestão de resíduos", aponta a nota assinada pela instituição financeira da União Europeia e pela Sonae MC.