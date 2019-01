Actualidade

Os três cocktails molotov lançados hoje de madrugada contra a esquadra da PSP no bairro social da Bela Vista, em Setúbal, não terão passado de um incidente isolado que não alterou em nada o clima de tranquilidade daquela zona.

Essa é, pelo menos, a convicção da Câmara Municipal de Setúbal, que considera o incidente ocorrido hoje de madrugada "um acontecimento isolado e fortuito, num quadro de um ambiente positivo e de normalidade que se tem vivido nos últimos anos no bairro da Bela Vista, com um grande envolvimento do município e dos moradores".

Contactada pela agência Lusa, fonte do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Setúbal referiu, no entanto, que a autarquia "vai continuar a acompanhar este processo com toda a atenção".