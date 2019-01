Actualidade

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, defendeu hoje, em Bruxelas, a aposta em pós-graduações e mestrados pagos pelos empregadores, o que iria permitir alterar o financiamento destas instituições e reduzir os "custos diretos das famílias".

"Temos, sobretudo, de estimular e provocar os empregadores a incentivarem a formação ao longo da vida. Não é algo que se faz por decreto, é algo que se faz com empresas, com empregadores e com a administração pública", defendeu o governante em declarações à agência Lusa, à margem de uma conferência sobre a política europeia para o espaço, em Bruxelas.

Numa altura em que se discute o fim das propinas, Manuel Heitor defendeu "a necessidade de alargar a penetração do ensino superior em Portugal", deixando de estar apenas centrada em licenciaturas.