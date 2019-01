Actualidade

O proprietário de um dos quatro carros que arderam em Odivelas e na Póvoa de Santo Adrião, defendeu hoje que os atos de violência no bairro da Jamaica, no Seixal, estão interligados com os incidentes desta noite.

João Vaz, de 39 anos, vive com a família na Póvoa de Santo Adrião, no concelho de Loures, e viu na noite de segunda-feira o seu carro ser consumido pelas chamas no estacionamento à frente do prédio onde habita.

"Estava a preparar-me para me deitar quando os vizinhos começaram a tocar-me à campainha. Vi no vídeo porteiro uma chama e pensava que era no jardim em frente. Comecei a correr para ir tirar o carro, mas quando cheguei cá abaixo vi que era o meu carro que estava a arder", começou por dizer aos jornalistas.