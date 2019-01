Actualidade

As produções portuguesas "Fordlandia Malaise", de Susana Sousa Dias, e "A Story from Africa", de Billy Woodberry, vão ser exibidas na 69.ª edição do Festival de Cinema de Berlim, no âmbito do programa paralelo Fórum, foi hoje anunciado.

"Forlandia Malaise" e "A Story From Africa" estão integrados na lista de 30 filmes, entre longas e curtas-metragens, do Forum Expanded: ANTIKINO (The Siren's Echo Chamber), hoje divulgada no site oficial do festival, que decorre na capital alemã de 07 a 17 de fevereiro.

"O 14.º Forum Expanded mostra 30 curtas e longas-metragens, 17 instalações e uma performance que apontam para a vida fora da redoma onde nos encontramos, e não apenas nas redes sociais", lê-se no site do festival.