Actualidade

O treinador Marcel Keizer assegurou hoje que o Sporting não teme o Sporting de Braga, mas alertou para "a qualidade" do próximo adversário nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, em que os 'leões' defendem o título.

"Não tememos nada, mas sabemos da qualidade do Sporting de Braga. São organizados, jogam bem e são fortes no contra-ataque", afirmou Marcel Keizer, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.

Sabendo que os 'leões' são os detentores do título, o treinador holandês não quis dar ênfase a essa conquista, considerando que já faz parte do passado.