Actualidade

O filme "Roma", do realizador mexicano Alfonso Cuarón, e "A Favorita", do grego Yorgos Lanthimos, lideram as nomeações, em dez categorias, dos prémios de cinema Óscares, hoje anunciados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Quatro anos depois de ter ganhado o prémio de melhor realizador com "Gravidade", Alfonso Cuarón volta a estar nomeado para melhor filme e melhor realização com "Roma". É a primeira vez que uma produção da plataforma Netflix está nomeada para melhor filme.

"Roma" está ainda indicada em simultâneo para melhor filme estrangeiro, fotografia (de Cuarón) e elenco feminino, com as atrizes Marina de Tavira e Yalitza Aparicio.