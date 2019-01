Seca

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) mostrou-se hoje "apreensiva" devido à falta de chuva, defendendo a criação, por parte do Governo, de um grupo de trabalho permanente que estude os fenómenos das alterações climáticas.

"Não só começamos a ficar apreensivos como relembramos que no ano passado, por esta altura, estávamos autenticamente com a corda na garganta, com o país todo em seca extrema", afirmou Eduardo Oliveira e Sousa, em declarações aos jornalistas em Portalegre, no Alto Alentejo.

O responsável, que falava após uma reunião do Conselho Consultivo do Alto Alentejo da CAP, recordou que, durante o período de seca, em 2018, a confederação reivindicou a criação de um grupo de trabalho "permanente e multidisciplinar" para estudar o fenómeno das alterações climáticas.