Taça da Liga

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, repartiu hoje o favoritismo com o Sporting, no encontro de quarta-feira das meias-finais da Taça da Liga de futebol, e criticou a organização pelo preços dos bilhetes.

Os ingressos para os três jogos da 'final four' custam 15, 20 e 25 euros e o técnico dos minhotos considerou-os muito caros.

"Se amanhã [na quarta-feira] o estádio não estiver cheio a culpa é da Liga [Portuguesa de Futebol Profissional]. Fico triste quando só se olha para o lado económico", lamentou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.