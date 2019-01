Taça da Liga

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, chamou hoje Marcelo Goiano e Xadas para o jogo frente ao Sporting, na quarta-feira, das meias-finais da Taça da Liga de futebol.

O destaque vai para o regresso de Xadas, ausente há um pouco mais de um mês, por lesão.

Marcelo Goiano falhou o jogo do campeonato com o Nacional [vitória por 3-0] devido a castigo, mas está de volta às opções do técnico e terá lugar assegurado no lado direito da defesa.