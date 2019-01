Actualidade

Os quatro detidos na segunda-feira em Lisboa nos confrontos entre polícia e populares que protestavam contra a intervenção policial no Bairro da Jamaica, concelho do Seixal, distrito de Setúbal, têm julgamento sumário marcado para 07 de fevereiro.

"Os detidos, indiciados pela prática dos crimes de ofensas à integridade física qualificada, injúria agravada e desobediência qualificada, foram hoje presentes ao Ministério Público, tendo sido notificados para audiência de julgamento no dia 07 de fevereiro, pelas 09:30", refere o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, em comunicado.

Dos quatro detidos, todos homens, de 23, 27, 28 e 31 anos, nenhum mora no bairro de Vale de Chícharos (conhecido por Jamaica), sendo residentes nos concelhos do Seixal, de Loures, de Oeiras e de Sintra (Cacém), disse hoje à agência Lusa fonte policial, explicando que os mesmos têm de se apresentar em 07 de fevereiro no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.