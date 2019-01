Actualidade

O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) considerou hoje fundamental a existência de contratos locais de segurança para evitar que problemas de ordem social se tornem num caso de polícia.

"O OSCOT sempre defendeu que é fundamental a existência de contratos locais de segurança", disse à agência Lusa o presidente do observatório, numa reação aos acontecimentos entre a polícia e moradores do bairro da Jamaica, no Seixal, e consequente manifestação em Lisboa e incidentes na zona de Loures e Setúbal.

"Se as entidades políticas a nível local e nacional não tomarem atitudes preventivas, uma vez que muitos destes casos são problemas de ordem social, mais tarde ou mais cedo, vão solicitar que sejam um problema de ordem policial", adiantou António Nunes.