Actualidade

A exposição "Hello, Robot", sobre as aplicações e implicações da robótica na sociedade, abre na quarta-feira, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), lançando a reflexão sobre os prós e contras das tecnologias.

Concebida pelo Vitra Design Museum, na Alemanha, a exposição apresenta mais de 200 peças das áreas de design e arte, com robôs utilizados em casa, nos cuidados de saúde assistidos e na indústria, em jogos de computador e instalações de media.

"Os robôs podem ser nossos amigos? Podemos confiar nos robôs? Os robôs podem ter sentimentos?" são algumas das questões dispersas pelas sucessivas salas da mostra, cujo conteúdo revela as maravilhas da tecnologia já alcançadas, e as prometidas para o futuro.