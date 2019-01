Actualidade

A descentralização é um processo gradual, cuja fase de "implementação voluntária" decorre até 2021, disse hoje, em Coimbra, o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) Ribau Esteves.

De acordo com a legislação, "a descentralização é um processo gradual, que se inicia já em 2019 e se estende na sua fase de implementação voluntária até 2021", recordou Ribau Esteves, que falava aos jornalistas, na sede da ANMP, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.

Cabe aos municípios, "a cada um dos municípios, decidir se quer aceitar já as competências previstas" nos decretos-lei setoriais "ou se prefere aguardar pelo próximo ano ou, no limite, por 2021", explicitou Ribau Esteves, que falava em nome do Conselho Diretivo da ANMP, por impedimento do presidente da Associação, Manuel Machado.