Actualidade

O médio costa-marfinense Idrissa Doumbia estreou-se na lista de convocados do Sporting, hoje divulgada, para o jogo de quarta-feira com o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça da Liga de futebol.

Além da entrada de Doumbia, o mais recente 'reforço' dos lisboetas, a lista alargada de 22 atletas inclui também os regressos do médio Miguel Luís e do avançado Jovane Cabral, além do guarda-redes Luís Maximiano.

O jovem médio, de 20 anos, chegou aos 'leões' proveniente dos russos do Akhmat Grozny e está, a par de Francisco Geraldes, que regressou após empréstimo aos alemães do Eintracht Frakfurt, à procura de disputar o primeiro jogo pelos 'verdes e brancos' esta temporada.