O novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Albano Morais Pinto, prometeu hoje "muito trabalho, lealdade e empenho", enaltecendo os bons resultados alcançados no combate aos crimes mais graves e complexos.

No seu discurso de tomada de posse, que hoje decorreu na procuradoria-geral da República, o diretor do DCIAP, que substituiu Amadeu Guerra, classificou como "inquestionáveis" os resultados alcançados nos últimos anos, fruto do "trabalho elevado e profícuo" dos seus antecessores.

"Conseguiram, e bem, vincar a mensagem que o Ministério Público persegue o crime, nomeadamente económico e financeiro sem atender à qualidade ou condição dos autores e dos cúmplices. Assim sempre foi e assim continuará a ser"", disse Albano Morais Pinto.