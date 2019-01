Actualidade

A defesa do caso "burla à tailandesa" recusou hoje, no Tribunal Supremo, em Luanda, a acusação de tentativa de burlar o Estado angolano em 50 mil milhões de dólares, recorrendo ao acordo rubricado entre Angola e os tailandeses.

A sessão de hoje, a terceira desde que arrancou o julgamento do caso conhecido por "burla à tailandesa", no dia 17 de janeiro, continuou com a audição do réu Raveeroj Ritchoteanan, o presidente da Centennial Energy Company, empresa que pretendia investir em Angola 50 mil milhões de dólares (43,5 mil milhões de euros).

O Tribunal Supremo de Angola está a julgar quatro cidadãos tailandeses, outros quatro angolanos, um eritreu e um canadiano, acusados da prática dos crimes de associação criminosa, fabrico e falsificação de títulos de crédito, falsificação de documentos e uso de documentos falsos, burla por defraudação na forma frustrada, promoção e auxílio à imigração ilegal e tráfico de influência.