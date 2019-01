Actualidade

O jovem detido na noite passada em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures, saiu hoje em liberdade, indiciado por fogo posto, e o processo baixou a inquérito para investigação do Ministério Público (MP), com a colaboração da PSP.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte policial, acrescentando que o arguido, de 18 anos, após presente ao MP no Tribunal de Loures, ficou sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, indiciado dos crimes previstos no "Artigo 272 do Código Penal - Incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas".

O jovem é suspeito de ter ateado fogo a vários caixotes do lixo nas proximidades do Bairro da Cidade Nova, na vila de Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.