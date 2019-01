Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira anunciou hoje que vai devolver até quinta-feira o valor das coimas pagas pelos contribuintes que falharam a inscrição na caixa postal eletrónica ViaCTT no prazo previsto para o fazerem.

A devolução do valor das coimas vai abranger os 8.354 processos em que houve pagamento por parte dos contribuintes, contando a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que as transferências "se tornem efetivas, com os valores na conta bancária, já na próxima quinta-feira, dia 24 de janeiro", segundo refere um comunicado do Ministério das Finanças.

Em junho do ano passado milhares de contribuintes foram notificados pela AT pelo facto de terem deixado passar o prazo para se inscreverem na ViaCTT, no regime que vigorou até 2018.