O Presidente da República disse hoje esperar e desejar poder ouvir "da boca do papa Francisco" no domingo, no Panamá, que as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, em 2022, se realizam em Lisboa.

"Aquilo que eu espero, não é só esperar, o que eu desejo é que no domingo seja possível ouvir da boca do santo padre, do papa Francisco, o anúncio de que as próximas jornadas, em junho de 2022, possam vir a ser realizadas em Lisboa, em Portugal", disse hoje o Presidente da República, Marcelo de Sousa.

O chefe de Estado falava à margem de um encontro entre o cientista, investigador e presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, e alunos do ensino secundário, no âmbito do Programa Cientistas no Palácio de Belém, promovido pela Presidência da República para estimular o interesse dos jovens pela ciência.