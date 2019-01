Taça da Liga

O extremo Rafa é a principal novidade no 'onze' do Benfica para as meias-finais da Taça da Liga em futebol, em Braga, enquanto o avançado André Pereira é titular no FC Porto, 'obrigado' pelos regulamentos.

Na formação 'encarnada', e em relação ao triunfo de sexta-feira em Guimarães (1-0), para a I Liga, Rafa rende Cervi, enquanto Svilar, titular em todos os jogos da prova, Rúben Dias, após castigo, e Seferovic substituem Vlachodimos, Conti e Castillo.

Por seu lado, e face à ausência de Danilo e à obrigatoriedade de apresentar dois jogadores formados localmente, Sérgio Conceição colocou André Pereira no lugar de Soares. Por seu lado, Vaná, totalista na Taça da Liga, voltou à baliza, em vez de Casillas, em relação ao 4-1 de sexta-feira em Chaves.