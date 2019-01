Actualidade

A União Africana (UA) expressou hoje o seu apoio ao Governo do Mali, depois do ataque terrorista de domingo contra uma base da missão da ONU no país, a Minusma, que causou a morte a dez 'capacetes azuis' chadianos.

O presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, reiterou, em comunicado, "o apoio total sem falhas da UA ao Governo do Mali nos seus esforços para instaurar uma paz duradoura" no país.

Segundo a Minusma, o atentado contra a sua base em Aguelhok, no norte do país, foi um "ataque complexo" realizado por numerosos terroristas chegados de surpresa em vários veículos armados.