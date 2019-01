Inquérito/Energia

O antigo ministro da Economia Vieira da Silva afirmou hoje que o secretário de Estado da Energia despachava a legislação do setor entre 2009-2011, devido à delegação de competências, manifestando "total solidariedade" com Carlos Zorrinho.

Em audição na Comissão parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, Vieira da Silva explicou que, quando foi ministro da Economia no segundo Governo de José Sócrates, "foi criado um lugar político de secretário de Estado com responsabilidade direta na área de energia", devido ao reforço de competências do ministério, nomeadamente por ter ficado com a gestão dos fundos comunitários.

"Se a memória não me falha, fui eu que fiz a proposta que houvesse um responsável específico pela Energia", cargo que foi assumido por Carlos Zorrinho, com quem desenvolveu "um trabalho quotidiano de grande proximidade", acrescentou o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.