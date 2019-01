Brexit

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse hoje, no parlamento, que quer manter uma "relação facilitada" entre os portos portugueses e os portos britânicos, tendo o Governo preparado vários planos nesse sentido.

"Queremos continuar a ter uma relação facilitada entre os nossos portos e os do Reino Unido", afirmou Ana Paula Vitorino, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

A governante indicou ainda que, relativamente às exportações, as preocupações da área governativa do mar são semelhantes às dos outros setores, existindo já vários programas para tentar minimizar o impacto para Portugal da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').