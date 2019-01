Actualidade

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anunciou hoje que vai avaliar em outubro um caso que questiona uma portaria nova-iorquina que proíbe, em quase todas as situações, o transporte de armas pessoais na cidade de Nova Iorque.

A norma permite que os residentes com licença de porte de arma levem as suas armas para um dos sete campos de tiro situados dentro dos limites da cidade, mas proíbe-os de as transportar para qualquer outro lugar, incluindo segundas residências ou campos de tiro fora da cidade.

O seu transporte não é permitido mesmo que as armas estejam descarregadas e sejam mantidas separadas das munições.