Mais de 800 empresas já se registaram na segurança social timorense, que precisa de ser fortalecida com um continuado processo de socialização do sistema, disse à Lusa o novo presidente do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). "Temos já 880 empresas que se registaram no sistema de segurança social. Isso é bom e garante o apoio a muitos trabalhadores. Mas há que continuar", disse Longuinhos Leto, que na terça-feira tomou posse como novo responsável do recém-criado INSS. "Vamos ter equipas para continuar a socializar o processo para que as pessoas compreendam o sistema da segurança social", afirmou. Além de Longuinhos Leto, foram nomeados como vogais do conselho de administração do INSS Azevedo Marçal e Cornélio Barros, bem como os representantes dos empregadores e dos trabalhadores, respetivamente, Alberto Carvalho Araújo e Ramalho da Costa. A tomada de posse dos responsáveis do INSS marca mais um passo na consolidação de um sistema que começou a vigorar no país em 2016. "Vamos continuar a trabalhar junto dos empresários para sensibilizar para o sistema e por isso temos na estrutura do INSS a presença de representantes das empresas e dos trabalhadores, que ajudarão a melhorar o nosso trabalho nessa área", afirmou. "Queremos criar um bom sistema", disse Leto, que recordou o papel importante da segurança social na salvaguarda dos trabalhadores, agora e no futuro.

É, por isso, crucial "criar uma instituição forte, que ajude a garantir o funcionamento adequado" do sistema, sublinhou.