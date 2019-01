Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou hoje ter ordenado "uma revisão total" das relações com os Estados Unidos.

Este anúncio surgiu depois de o vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, declarar apoiar o presidente do parlamento da Venezuela, o opositor Juan Guaidó, e manifestar que vai estar ao lado do povo venezuelano, até que seja restituída a democracia no país.

"Decidi e dei a ordem ao ministro de Relações Exteriores, Jorge Rodríguez, para iniciar uma revisão total, absoluta, das relações com o Governo dos Estado Unidos e nas próximas horas tomaremos decisões" de caráter político e de defesa da Constituição, declarou.