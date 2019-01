Venezuela

As autoridades venezuelanas anunciaram que desmantelaram uma "célula terrorista", na cidade de Maracaibo (oeste da Venezuela), tendo detido um dos três dos membros e confiscado armamento, uniformes militares e telemóveis.

"Numa operação conjunta, as Forças Armadas e o Corpo de Segurança do Estado de Zúlia, conseguiram desmantelar uma célula terrorista, integrada por três indivíduos que estavam escondidos num apartamento num complexo residencial de Isla Dorada de Maracaibo", de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério de Comunicação e Informação da Venezuela.

O documento, enviado à Agência Lusa, precisa que "os terroristas enfrentaram as autoridades", tendo sido neutralizado "um dos integrantes", mantendo-se "as buscas para capturar o resto da célula".