Actualidade

O Presidente de Timor-Leste comunicou hoje ao Parlamento ter decidido vetar o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, questionando vários aspetos da proposta de lei.

Na mensagem enviada ao Parlamento, Francisco Guterres Lu-Olo pede uma "nova apreciação parlamentar que possa considerar uma utilização justa, equilibrada e sustentável e mais eficiente dos recursos financeiros de que o Estado e o Povo de Timor-Leste dispõem para a satisfação das suas necessidades essenciais e o crescimento e desenvolvimento nacional". O veto presidencial, comunicado no último dia do prazo de 30 dias que Lu-Olo teve para apreciar o documento, entregue a 24 de dezembro, obriga ao prolongamento do regime de duodécimos, que vigora desde 01 de janeiro. O Parlamento Nacional tem agora que reapreciar o OGE, necessitando de um voto favorável de dois terços dos deputados presentes para obrigar o Presidente a promulgar o documento. Em alternativa pode preparar uma nova proposta de OGE a submeter ao chefe de Estado. ASP // EJ Lusa/Fim