Actualidade

A PSP registou mais de duas dezenas de ocorrências entre as 23:30 de terça-feira e as 07:10 de hoje relacionadas com incêndios em ecopontos e caixotes de lixo na Grande Lisboa e em Setúbal.

Em comunicado, a PSP esclareceu que foram registados incêndios em 13 ecopontos e um caixote do lixo em Massamá, Cacém e Queluz e três ecopontos em Loures.

Na Bela Vista, concelho de Setúbal, foram registados sete pequenos incêndios em caixotes de lixo e uma viatura ficou danificada.