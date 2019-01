Taça da Liga

O árbitro Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, dirige hoje o jogo entre Sporting de Braga e Sporting, da segunda meia-final da Taça da Liga, indicou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

No jogo, com início marcado para as 19:45 no Estádio Municipal de Braga, Manuel Oliveira vai contar no videoárbitro (VAR) com o apoio de Luís Godinho, da associação de Évora.

Esta época será a segunda vez que Manuel Oliveira dirige um jogo dos 'leões', depois de ter arbitrado a receção ao Vitória de Setúbal (2-1), na segunda jornada da I Liga, e a quarta com os bracarenses.