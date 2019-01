Actualidade

Dois homens morreram hoje na sequência de uma fuga de monóxido de carbono no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, indicaram fontes dos Bombeiros Sapadores do Porto e da PSP.

Em causa estão dois homens que, de acordo com a PSP, "estariam a fazer a reparação de uma caldeira" naquela unidade hospitalar, sendo que uma das vítimas tinha 53 anos.

A idade da segunda vítima mortal não foi avançada.