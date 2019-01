Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) está, para efeitos de supervisão, a "tomar em toda a conta as conclusões do relatório final" da consultora EY, que numa auditoria independente identificou perdas significativas na Caixa Geral de Depósito até 2015.

À margem das Jornadas de Reestruturação, Liquidação e Insolvência: "Venda de carteiras de Non-Performing Loans, impacto na Economia", a decorrer em Lisboa, a vice-governadora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira, começou por notar tratar-se de um "assunto muito crítico" e o que pode adiantar é que a "versão final do relatório foi recebida no BdP há bastante tempo".

"Foi lida, foi interpretada e está a ser utilizada nas dimensões que interessa ao BdP, que são as de supervisão. Posso dizer que o BdP, nas suas funções de supervisão, está a tomar em toda conta as conclusões do relatório final que lhe foi entregue", disse.