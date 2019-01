RDCongo/Eleições

A tomada de posse do novo Presidente da República Democrática do Congo (RDCongo) Felix Tshisekedi, que sucede a Joseph Kabila, está confirmada para esta quinta-feira, de acordo com fontes da atual e da futura presidência à France-Presse.

A prestação de juramento está prevista para começar às 12:00 locais (11:00 em Lisboa) no Palácio da Nação em Kinshasa, sede da atual presidência.

Esta é a primeira passagem do poder pacífica de um Presidente ao seu sucessor desde a independência do ex-Congo Belga, proclamada no mesmo Palácio da Nação em 30 de junho de 1960.